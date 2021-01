26 gennaio 2021 a

Roma, 26 (Adnkronos) - Il senatore del Misto Gregorio De Falco ha fatto richiesta di far parte del gruppo come esponente del Centro democratico. Lo ha spiegato nel corso della capigruppo di palazzo Madama la presidente del Misto Loredana De Petris. "La presidente del Senato ha convocato su questo una Giunta per domani alle 12,30", ha raccontato il capogruppo del Pd Andrea Marcucci.