Coronavirus: a Hollywood è corsa al vaccino, addetti a lavori sgomitano per essere i primi**

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Mentre negli Stati Uniti prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, e il numero degli infetti cresce a dismisura in città come Los Angeles, alcuni attori potenti e lavoratori nel mondo dell'intrattenimento e dei media hollywoodiani stanno sfruttando il loro peso e le loro conoscenze per essere tra i primi a essere vaccinati. Lo scrive in un articolo il sito cinematografico americano Variety Film. "Numerosi dirigenti e uomini d'affari di alto livello hanno fatto il giro 'porta a porta' di una serie di studi medici privati per ricevere uno dei due vaccini Covid-19 affermati sul mercato", scrive il quotidiano. Altri "hanno sfruttato le loro imponenti risorse in una corsa folle per farsi vaccinare mentre il governo, in particolare nella California di Hollywood, procede con lentezza nella distribuzione dei vaccini".

Alcuni sforzi per ricevere il vaccino prima del previsto, in realtà, non violano alcuna legge, "sebbene abbiano sollevato questioni di etica e buon gusto nei circoli sociali esclusivi e nei consigli di amministrazione di Los Angeles", spiega Variety. È anche chiaro che il potere e la ricchezza, che consentono a molti nella comunità di Hollywood di avere medici al loro servizio e di accedere ad aerei privati ​​per mettere in pratica il 'turismo dei vaccini', hanno permesso loro di ottenerlo in modo più sicuro ed efficiente rispetto ai cittadini medi. Questo, secondo il sito specializzato, "illustra il divario che esiste tra chi ha e chi non ha in questo Paese quando si tratta di assistenza sanitaria".

La leggenda dell'industria musicale Irving Azoff sarebbe tra coloro che hanno recentemente ottenuto un vaccino, verso la metà di gennaio, quando la contea di Los Angeles ha esteso il vaccino ai cittadini di 65 anni e più, un nuovo livello che in precedenza dava la priorità solo agli operatori sanitari e agli over 75. "Sono un sopravvissuto al cancro di 73 anni. Recentemente mi è stata asportata una parte del mio intestino. Accidenti, ho ricevuto il vaccino e sono contento di averlo fatto. Tutti gli aventi diritto dovrebbero farsi vaccinare il prima possibile", ha detto Azoff a Variety.