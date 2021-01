Sinistra: sabato e domenica II congresso Si

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sinistra Italiana terrà il suo 2° Congresso nazionale nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, in modalità online, per rispettare le norme anticovid". Si legge in una dell'ufficio stampa del partito.

"Il futuro ha un cuore rosso e verde. Un futuro di giustizia sociale - prosegue la nota - e di giustizia ambientale. Senza questo binomio, cresceranno disuguaglianze, disastri ambientali, diminuiranno i diritti e più in generale la qualità della vita della maggioranza delle persone".

"Sinistra Italiana ha lanciato la sua discussione congressuale, per provare a dare più forza a una prospettiva di giustizia, resa ancora più urgente dai venti di crisi che spirano anche nella politica, come si sta osservando in queste ore di difficoltà per il governo di cui siamo parte. Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il programma dei lavori, a cui oltre agli iscritti, interverranno esponenti della politica, dei movimenti, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo e delle Istituzioni del nostro Paese e della Ue. I lavori - conclude il comunicato di SI - saranno trasmessi sul canale You Tube di Sinistra Italiana Media".