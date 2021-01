Schneider Electric al top della classifica delle aziende più sostenibili al mondo di Corporate Knights, accelera sugli obiettivi green

25 gennaio 2021 a

• La società annuncia sei nuovi impegni di lungo termine e si propone di raggiungere 11 obiettivi concreti di sostenibilità entro il 2025

• E' il Gruppo più sostenibile al mondo secondo la classifica Corporate Knights 2021 Global 100

Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia dell'automazione, oggi ha rilanciato con forza la sua strategia di lungo termine per integrare aspetti ambientali, sociali e di governance in tutti gli aspetti della sua attività – e per aiutare i suoi clienti e partner a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

L'annuncio coincide con la notizia che

Il risultato, inoltre, mette in evidenza come l'azienda si sia trasformata in leader nelle soluzioni digitali che rendono possibile l'efficienza energetica e la sostenibilità.

“Essere un'azienda sostenibile, con un business sostenibile, è il perno della nostra strategia. Clienti, dipendenti, partner, investitori non sono mai stati tanto attenti ai temi di governance ambientale e sociale quanto lo sono oggi. Schneider si è fatta carico da tanto tempo di questi temi e continuiamo a individuare obiettivi sempre più ambiziosi, per noi e per i nostri clienti e partner” ha commentato il Presidente e CEO di Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire. “Quando abbiamo attivato il nostro primo “barometro di sostenibilità” nel 2005 siamo stati tra i primi a scegliere di farci guidare da un approccio attento alla governance ambientale e sociale; i nostri obiettivi al riguardo non potevano essere sempre gli stessi, e infatti ogni tre anni li abbiamo resi più stringenti. Tutti noi – aziende, governi, individui – possiamo contribuire per rendere il nostro mondo più sostenibile e inclusivo. I nuovi impegni che annunciamo oggi definiscono l'evoluzione del nostro percorso”.

Il nuovo programma Schneider Sustainability Impact (SSI) copre il periodo 2021 – 2025 e porta con sé un'accelerazione significativa rispetto agli obiettivi preesistenti. Si basa su sei impegni di lungo termine, pensati per dare un contributo a ognuno degli

Questi obiettivi sono: agire con un approccio climate-positive; usare in modo efficiente le risorse; essere all'altezza dei propri principi di fiducia; creare pari opportunità; fare spazio al potenziale di tutte le generazioni; fornire strumenti di crescita alle comunità locali.

“Avere la capacità e la volontà di rendere il mondo più sostenibile e equo non è semplicemente una responsabilità morale – è una scelta aziendale sensata” ha commentato Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer di Schneider Electric. “Quello che è accaduto nel 2020, segnato da eventi quali il Covid 19, una serie di disastri legati al cambiamento climatico, ma anche dal quinto anniversario degli Accordi di Parigi, rende ancora più urgente agire; inoltre, ha rafforzato la volontà dei nostri clienti di accelerare la loro transizione in ottica di riduzione delle emissioni. Le nostre soluzioni possono aiutarli anche a raggiungere i loro obiettivi”.

Gli impegni presi sono sostenuti da 11 obiettivi concreti, da raggiungere entro il 2025. Per la prima volta, in ognuno degli oltre 100 paesi in cui Schneider Electric opera saranno stabiliti degli obiettivi specifici, volti ad affrontare “dal basso” le esigenze espresse dalla comunità locale.

Il Programma Schneider Sustainability Impact 2021-2025

I risultati extra-finanziari saranno comunicati ogni tre mesi, come è stato fatto fin dal lancio del primo barometro di sostenibilità nel 2005.

La continuità con cui Schneider Electric ha lavorato per la sostenibilità è stata riconosciuta da ripetuti riconoscimenti. Soltanto nell'ultimo anno, Schneider Electric ha accelerato la sua roadmap di decarbonizzazione e

Qui sono disponibili maggiori informazioni sulla

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

