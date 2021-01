25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Cinque anni fa il rapimento di Giulio Regeni, una tragedia, una ferita aperta per tutti. Ci uniamo all'appello con il quale oggi il presidente Mattarella ha ribadito il pieno sostegno alla Procura di Roma. Non smetteremo mai di chiedere alle autorità egiziane verità e giustizia. Per Giulio, per la sua famiglia. Per l'Italia". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.