Regeni: Gassmann, 'Stato italiano preso a pesci in faccia, nessun rispetto per famiglia'

25 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Certo che per il caso Regeni, lo stato italiano, preso proprio a pesci in faccia eh? Peraltro da uno stato, come l'Egitto, al quale vendiamo armi... davvero nessun rispetto per una famiglia che da anni attende risposte". A scriverlo su Twitter è l'attore romano Alessandro Gassmann, che ricorda così il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto cinque anni fa. Tra gli hashtag usati, Gassmann inserisce anche #comeilduedipicche.