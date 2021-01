Rai: Verducci (Pd), 'nomina Tgr Sardegna vergognoso caso di lottizzazione'

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'imposizione alla guida della Tgr della Sardegna di un caporedattore proveniente dal Piemonte a scapito di una naturale e autorevolissima scelta interna alla redazione sarda è l'ennesimo caso di vergognosa lottizzazione". Così in una nota il senatore del Pd Francesco Verducci, componente della Commissione di Vigilanza Rai. "Il Direttore del Tgr fa scempio di ogni prassi e deontologia ed impone, evidentemente per ragioni di appartenenza politica all'area politica vicina alla Lega di Salvini, un suo uomo -dice Verducci- sbarrando la strada alla naturale promozione di una delle due attuali vice donne. Uno scempio che dimostra come in Rai spadroneggi ancora una mentalità 'colonizzatrice', per mere questioni di appartenenza partitica, in sfregio alle regole del servizio pubblico. Se l'Ad Salini esiste ancora, intervenga e stoppi questo insulto".