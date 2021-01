Papu Gomez vicino al Siviglia, Cincinnati in attesa

25 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Papu Gomez vicino a trasferirsi in Spagna al Siviglia. Il presidente dell'Atalanta Percassi e il ds ex Roma Monchi stanno continuando a trattare, tra domanda ed offerta per l'acquisto definitivo, ci sono però ancora un paio di milioni di distanza, a quanto apprende l'Adnkronos, ma la volontà del giocatore argentino è quella di restare in Europa. Per questo l'offerta superiore di Cincinnati per andare a giocare in Mls è al momento congelata. L'entourage del giocatore sta definendo i dettagli dell'ingaggio con il Siviglia fino al 2023 da circa 3 milioni per il Papu.