Palamara, i segreti del 'Sistema' nel libro intervista con Sallusti

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - ''Quando ho toccato il cielo, il Sistema ha deciso che dovevo andare all'inferno''. Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati e ex membro del Csm radiato dall'ordine giudiziario per la prima volta nella storia della magistratura, racconta, incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, nel libro 'Il Sistema - Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana' cosa sia il 'Sistema' che ha pesantemente influenzato la politica italiana.

Una carriera brillante avviata con la presidenza dell'Associazione nazionale magistrati a trentanove anni, Palamara a quarantacinque viene eletto nel Consiglio superiore della magistratura e, alla guida della corrente di centro, Unità per la Costituzione, contribuisce a determinare le decisioni dell'organo di autogoverno dei giudici. A fine maggio 2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventa l'emblema del malcostume giudiziario. “Tutti quelli – colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni molti dei quali tuttora al loro posto – che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”, sostiene Palamara.

Il “Sistema” di cui si parla nel libro "è il potere della magistratura, che non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato. È quello che succede anche a Palamara: nel momento del suo massimo trionfo (l'elezione dei suoi candidati alle due più alte cariche della Corte di Cassazione), comincia la sua caduta". “Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c'entrano”, dice l'ex presidente dell'Anm. E i segreti sono tutti in questo libro.

IL MODELLO FIRENZE - "In questa corsa senza freni provo il colpo della vita: applicare il modello Firenze per conquistare il vertice della magistratura italiana", racconta Palamara. "Siamo nel 2017, ci sono da eleggere i nuovi procuratore generale e primo presidente della Cassazione, fondamentali non solo per il destino delle vicende processuali ma anche perché siedono di diritto nel plenum del Csm, dove si decide tutto, dalle nomine alle sanzioni". Era "un azzardo - riconosce Palamara -, perché nel frattempo è iniziata la parabola discendente di Renzi".

"PM E GIORNALISTI COMPLICI" - Tra pm e giornalisti c'è "complicità professionale", "si usano a vicenda", sostiene Palamara. "Prendiamo l'informazione, che nella vicenda Berlusconi di quegli anni ha avuto un ruolo fondamentale - racconta l'ex pm - Tra di noi girava la battuta: 'La vera separazione delle carriere non dovrebbe essere quella tra giudici e pm ma tra magistrati e giornalisti'. Magistrati e giornalisti – lo dico anche per esperienza personale – si usano a vicenda, all'interno di rapporti che si costruiscono e consolidano negli anni. Il giornalista vive di notizie, ogni testata ha una sua linea politica dettata dall'editore, che ha precisi interessi da difendere. Il pm li conosce bene, e sa che senza quella cassa di risonanza la sua inchiesta non decollerà, verrebbe a mancare il clamore mediatico che fa da sponda con la politica. È inevitabile che una frequentazione assidua porti a una complicità professionale, a volte anche a un'intimità personale più o meno clandestina che crea qualche imbarazzo tra i colleghi".

Ma, aggiunge Palamara, "c'è anche un livello superiore: io stesso ho avuto modo di partecipare a incontri riservati tra importanti direttori e procuratori impegnati su inchieste molto delicate...".

"NON RINNEGO CIO' CHE HO FATTO" - "Non rinnego ciò che ho fatto, dico solo che tutti quelli – colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni, molti dei quali tuttora al loro posto – che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo. Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c'entrano", racconta l'ex pm.

"IN QUELLE CHAT NON C'E' TUTTO" - "Il contenuto di quelle trascrizioni, come pure le chat e i messaggi estratti dal cellulare, è ormai noto, i giornali ne hanno pubblicati centinaia. C'è di tutto, ma non c'è tutto" e Luca Palamara fa un elenco di nomi.

"PATTO PM-FINI? TANTI INCONTRI" - "Quando nel dicembre del 2010 si parla di un possibile patto tra la magistratura e Gianfranco Fini, ben visto dal Colle, non si va lontano dalla verità", racconta ancora nel libro intervista. "Con lui, in quel momento presidente della Camera, troviamo un'inaspettata sponda in campo avverso, quello del centrodestra di cui lui è il numero due dopo Silvio Berlusconi - spiega l'ex pm - Abbiamo più di un incontro, ci rassicura che con lui a dirigere la Camera non varerà nulla di sgradito ai magistrati. Tra noi certamente c'è un buon feeling che diventa collaborazione attiva nel fornirgli pareri e spunti per emendare leggi che, direttamente o indirettamente, riguardano il nostro mondo".

"DIETRO OGNI NOMINA UN PATTEGGIAMENTO" - "La verità è che dietro ogni nomina c'è un patteggiamento che coinvolge le correnti della magistratura, i membri laici del Csm e, direttamente o indirettamente, i loro referenti politici, e ciò è ampiamente documentabile", racconta Palamara.