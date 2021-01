25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "E' convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.