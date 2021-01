Governo: Mirabelli (Pd), 'innovare su giustizia e far ripartire maggioranza'

25 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “In settimana, sulla giustizia, sarà possibile aprire un confronto che può essere l'inizio di un percorso che rafforzi e allarghi la maggioranza e, contemporaneamente, innovi sul fronte della giustizia venendo incontro alle idee che il Pd, ma anche Italia viva, hanno proposto in questi mesi". Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.

"Sui temi della giustizia infatti si può riaprire quel dialogo programmatico nella maggioranza e in Parlamento a partire dal quale costruire un nuovo patto di legislatura. Sono convinto che la relazione di Bonafede possa costituire un passo avanti in questa direzione. Certo molto dipenderà dalla relazione del ministro e dalla scelte di IV. Credo però sia ora di smetterla con gli ultimatum e i no a priori: confrontiamoci e garantiamo all'Italia un governo efficiente”.