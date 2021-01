Governo: Comincini (Iv), 'Bonafede? nessuno ha ancora detto che voteremo contro'

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Io ho lavorato per ricucire, non si può far finta che non ci sia stato nulla ma magari questa lacerazione può servire a qualcosa. Questa settimana la 'temperatura' mi sembra più bassa della precedente, ho colto segnali positivi, io sono ottimista. E' come se fossimo su un palco e oltre ai protagonisti ci siano degli attori comprimari che però possono spostare la rappresentazione da una parte o dall'altra”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Italia Viva Eugenio Comincini.

Sulla relazione del ministro Bonafede voi di Iv voterete contro? “Su Bonafede nessuno ha ancora detto che voteremo contro, dobbiamo leggere il testo della relazione sulla Giustizia”. Tabacci, tra i tanti, ha cercato anche lei? “Mi ha cercato ma non ho risposto, e gli ho scritto un messaggio spiegando che non ero interessato”.

Alla fine questa crisi si risolverà? “Si, scommetto che si risolverà. Bisogna sedersi intorno ad un tavolo e guardarsi, e definire il programma in modo serio. Mi piacerebbe una maggioranza più ampia, ma è un mio auspicio, so che questa mia idea si scontrerebbe con la volontà di altri gruppi”.