G20: Panetta (Bce), 'occasione Italia per mettere al centro tema finanza sostenibile'

25 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Lo sviluppo della finanza sostenibile richiede infine una stretta cooperazione a livello globale, anche in considerazione della percentuale assai elevata – dell'ordine del 90 per cento – delle emissioni mondiali prodotte al di fuori dai confini europei". E' quanto sottolinea Fabio Panetta, che risiede nel comitato esecutivo Bce, nel suo discorso in occasione dei 50 anni dell'Aiaf.

"Il coordinamento è indispensabile, ad esempio, al fine di adottare regole e prassi comuni riguardo alla tassonomia e ai criteri di disclosure non finanziaria, nonché di definire modalità con cui prevenire comportamenti opportunistici e arbitraggi normativi. La presidenza del G-20 per l'anno in corso offre all'Italia un'occasione unica per collocare questi temi al centro dell'agenda internazionale", conclude.