Coronavirus: sindaco Varese, 'variante brasiliana? In attesa notizie autorità sanitarie'

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Attendiamo, come tutti, notizie dalle autorità sanitarie. Non abbiamo ancora molti dettagli". Così all'Adnkronos il sindaco di Varese, Davide Galimberti, a proposito dell'arrivo all'ospedale di Varese di un paziente positivo alla variante brasiliana del Covid19, atterrato a Malpensa nei giorni scorsi e giunto dal Brasile via Madrid. Il sindaco ha spiegato di aver saputo in queste ore, dalla stampa, del primo caso di variante brasiliana. "In questo momento, finché non si hanno certezze, elementi di preoccupazione ci sono", ha sottolineato, ma prima di parlare dell'argomento "vorrei verificare meglio la portata della cosa e il grado di isolamento del paziente", a cui è stato fatto un tampone subito dopo l'atterraggio.