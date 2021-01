Coronavirus: Rampelli, 'prorogare bando per stand vaccini'

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Una settimana di tempo per partecipare a un bando indetto dal commissario Arcuri per la fornitura degli stand disegnati dall'archistar Stefano Boeri. Stiamo parlando di un bando aperto il 20 gennaio con chiusura il 27 per un'offerta da fare in 7 giorni". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, che ha inviato un'interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e un esposto all'Agcm (Autorità garante del mercato e della concorrenza).

"I partecipanti al bando non sanno neppure dove questi padiglioni saranno installati -aggiunge- Avrebbe fatto meno scena adibire locali in muratura e approfittare per ristrutturarli, ma questa trovata resta colpevolmente animata da una logica propagandistica, mentre la situazione è più che seria. Oltretutto di questi gazebo si parla da mesi, non si capisce perché le gare del commissario Arcuri abbiano sempre scadenze così ravvicinate. Riservate solo a chi ha santi in paradiso”.

“Da architetto ho ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di colleghi che non hanno le condizioni tempistiche per poter partecipare. E' di tutta evidenza che non si cono i tempi tecnici per poter far rispondere il maggior numero possibile di professionisti. Segno evidente che il bando è blindato come blindato è il progetto di Boeri, fatto senza concorso pubblico, ma regalato. Chiediamo -conclude Rampelli- che venga prorogata la scadenza del bando per consentire la più ampia partecipazione possibile. Nel frattempo faremo un esposto all'Autorità garante del mercato e della concorrenza e all'Autorità Anticorruzione per accertarci della legalità di questa gara apparentemente già vinta”.