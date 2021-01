Coronavirus: Pd, 'ci aspettiamo domani Fontana in aula, chieda scusa ai lombardi'

25 gennaio 2021 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Attendiamo domani in Aula il presidente Fontana e ci aspettiamo che venga a porgere le scuse, sue e della sua giunta, a tutti i lombardi". Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, in merito alla vicenda della rettifica dei dati da parte della Regione Lombardia e del conseguente ritorno alla zona arancione.

"Scuse per l'errore commesso, che è costato molto caro ad alcune categorie economiche in particolare, e scuse per aver cercato di far cadere la colpa sul Governo per ragioni non di interesse dell'istituzione e dei cittadini, ma del suo partito, la Lega", aggiunge. "Le polemiche, il ricorso, la conferenza stampa contro il Governo li ha fatti Fontana, in una logica di scontro che non fa bene a nessuno e non aiuta certo a vincere la pandemia ma, forse, ad affiancare la battaglia politica del suo leader, Matteo Salvini, contro l'esecutivo".