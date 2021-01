Coronavirus: Milano, centinaia in piazza contro gestione Regione Lombardia

25 gennaio 2021 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Flash mob sotto la sede della Regione Lombardia a Milano contro la gestione dell'emergenza coronavirus da parte della giunta Fontana e i presunti errori nella fornitura dei dati sul contagio nella regione all'Istituto Superiore di Sanità. Alcune centinaia di militanti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e di associazioni come Arci e Acli si sono presentate a Palazzo Lombardia con cartelli e calcolatrici, scandendo slogan contro la giunta regionale e chiedendone le dimissioni.

'Ora basta. I vostri fallimenti non si contano più' il nome della manifestazione. Sul palco allestito in piazza Città di Lombardia si sono succeduti medici, commercianti, studenti, insegnanti e studenti per chiedere le dimissioni della giunta Fontana.