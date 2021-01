Coronavirus: Meloni, 'chiarezza su bando per padiglioni primula per vaccini'

25 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Ancora uno scandalo nella gestione Arcuri della crisi Covid. È stato pubblicato il bando per i famosi padiglioni primula voluti dal governo Conte per le vaccinazioni: strutture che arriverebbero a costare oltre 400 mila euro l'una. Al costo spropositato si sommano altre anomalie: appena 7 giorni per le offerte, requisiti che escludono tante aziende (magari favorendone altre), parametri tecnici discutibili. Non sarebbe stato più veloce e conveniente usare spazi già disponibili o ricorrere alle strutture pronte e ferme nei magazzini di quelle imprese del settore eventi che non lavorano da mesi? Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro e presenterà un'interrogazione parlamentare. Non si gioca con i soldi e la salute degli italiani". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.