Governo: Zingaretti, ''pacchetto' legislatura con misure Covid, Recovery e legge elettorale'**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nicola Zingaretti a Immagina dice che il Pd sta lavorando per un governo 'autorevole' e 'europeista'. "Per fare che? L'agenda -dice il segretario del Pd- ce la danno gli italiani. Un governo che guarda alla legislatura per affrontare il Covid, la campagna vaccinale, che chiuda la discussione sul Recovery e inizi la stagione degli investimenti per accendere l'economia, creare lavoro vero e che affronti il tema delle riforme istituzionali a cominciare dalla legge elettorale. Cioè un pacchetto di provvedimenti che sono indispensabili per la salvaguardia dell'Italia. E su questo noi cerchiamo di costruire una maggioranza".