Cinema: De Niro torna in 'The Formula', film per Netflix diretto da McMurray** (2)

(Adnkronos) - De Niro torna su Netflix dopo il suo lavoro in 'The Irishman' di Martin Scorsese, con Al Pacino e Joe Pesci. Sta per iniziare le riprese del prossimo film, ancora senza titolo, di David O. Russell con Christian Bale e Margot Robbie e recentemente ha anche girato il thriller 'Wash Me In the River' con John Malkovich. Oltre a 'Il Codice del Silenzio', McMurray ha recentemente diretto 'The First Purge' e un recente episodio del riavviato 'The Twilight Zone' per Cbs All Access.