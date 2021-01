Pci: Rampelli, 'no francobollo, farlo per 150/mo Roma Capitale con celebrazione Camera'

24 gennaio 2021 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Chiediamo l'immediato ritiro il ritiro del francobollo" dedicato al centenario della nascita del Pci, "mentre ci aspettiamo quanto prima che le Poste facciano un annullo filatelico per il 150/mo anniversario della proclamazione di Roma Capitale, la cui designazione ufficiale avvenne il 3 febbraio del 1871 con la pubblicazione sulla Gazzetta del Regno d'Italia. Infine, chiederò in una lettera al presidente Fico di dedicare il 3 febbraio una sessione special dei lavori d'Aula alla presenza delle alte cariche dello Stato, del governo e del Vaticano”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"In mancanza di comunicazioni ufficiali rispetto al francobollo dedicato al centenario della nascita del Pci, ribadisco -aggiunge- la necessità di avere chiarimenti visto che mai fino a oggi nella storia repubblicana è stato dedicato un annullo filatelico per commemorare un partito. La nascita del Partito comunista d'Italia nel 1921 durante il congresso di Livorno, costituisce un precedente benché si tratti di una scelta divisiva e non rappresentativa di tutti gli italiani. Il ministro Patuanelli che presiede la commissione giudicatrice, non può piegare il servizio universale alle ragioni di una fazione che ha fatto parte della temperie storica durante la quale il Partito comunista italiano parteggiava per la Rivoluzione russa e per il regime comunista appena instauratosi al di là degli Urali".