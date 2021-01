24 gennaio 2021 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Nei recenti vertici del centrodestra "non abbiamo parlato" dell'ipotesi di un'elezione di Silvio Berlusconi come prossimo Presidente della Repubblica. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. "Se poi mi si chiede se potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì", ha aggiunto il leader della Lega.