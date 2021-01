24 gennaio 2021 a

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) distribuiti diversamente in tutte le province. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 373 di cui 163 a Milano città, Bergamo 62, Brescia 350, Como 127, Cremona 71, Lecco 50, Lodi 20, Mantova 81, Monza e Brianza 40, Pavia 70, Sondrio 34 e Varese 64.