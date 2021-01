Coronavirus: domani flash mob a Milano per chiedere dimissioni Fontana

24 gennaio 2021 a

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Ora basta. I vostri fallimenti non si contano più!" è il flash mob promosso da partiti, associazioni e movimenti per domani, lunedì 25 gennaio, alle ore 18 sotto il Palazzo di Regione Lombardia. L'iniziativa, spiegano gli organizzatori, "è nata per raccogliere e manifestare l'indignazione di cittadine e cittadini lombardi e la richiesta che la giunta Fontana vada a casa, in seguito all'ultimo gravissimo errore commesso da Regione Lombardia, nel calcolo dei dati sui positivi al Covid-19 inviato all'Istituto superiore di sanità". Un errore che è costato una settimana in zona rossa, "provocando danni enormi ed ingenti per lavoratori, imprese e studenti".

I manifestanti esibiranno calcolatrici, "per ironizzare sull'incapacità della giunta Fontana di fare i conti, e cartelli con la scritta 'Ora Basta'". Il flash mob è organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e, allo scopo di evitare assembramenti, prevedrà posti distanziati e limitati. Per chi vorrà aderire è prevista anche la possibilità di partecipare alla manifestazione virtuale, postando sui social una foto con calcolatrice e un foglio che riporta la scritta 'Ora basta'. Il flash mob lanciato su Facebook ha raggiunto nel giro di 12 ore oltre 50mila persone. Diverse le sigle che stanno aderendo, tra cui Acli provinciali Milano, Monza e Brianza, Pd Lombardia, M5S Lombardia, Più Europa Milano, Psi Milano, Rifondazione Comunista Milano, Verdi - Europa Verde Milano, Medicina Democratica, I Sentinelli di Milano e alcune associazioni di studenti.