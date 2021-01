Coronavirus: domani flash mob a Milano per chiedere dimissioni Fontana (2)

24 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Vanno commissariati e devono andare a casa". Con queste richieste Rifondazione Comunista parteciperà domani alla manifestazione. "Attilio Fontana e Letizia Moratti dimostrano ogni giorno che non sono in grado di aiutare la nostra città e la Lombardia ad affrontare la grave crisi pandemica. Da mesi chiediamo al governo, insieme a tanti e inascoltati di commissariare la sanità lombarda. Pur nelle differenze parteciperemo alla mobilitazione, perché pensiamo prioritario, che questa amministrazione leghista si assuma le sue responsabilità e si dimetta. Saremo sotto Palazzo Lombardia per chiedere il Commissariamento della sanità regionale. Va fatto in fretta".