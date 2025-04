Animali: Bergamo, denunciato perché sorpreso a macellare un capriolo a casa

24 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Un uomo è stato sorpreso mentre era intento nella macellazione del capriolo sotto il gazebo di casa, animale protetto non cacciabile se non in occasione di specifici periodi e piani di abbattimento. Il 57enne è stato denunciato dai carabinieri forestali della stazione di Sedrina che hanno sequestrato i resti dell'animale. A dare l'allarme alcune telefonate al numero unico europeo di emergenza che segnalavano la presenza di cani (di proprietà del denunciato, ndr) che inseguivano un capriolo ferito.

In una altro intervento, invece, è stato denunciato un 65enne. Dopo aver individuato alcune reti da uccellagione tese tra gli alberi in un boschetto vicino a Serina, i forestali hanno monitorato a lungo l'area fino a individuare l'uomo, il quale ha ammesso le sue responsabilità.