Sostenibilità: Comune Milano aderisce a bando Ue, presentati 4 progetti (4)

(Adnkronos) - Con 'livEPositive', infine, si intendono sviluppare tecnologie e processi per la costruzione di edifici a energia positiva (Positive Energy Buildings - PEBs). In particolare, è prevista l'implementazione di tecnologie innovative su un edificio all'interno dell'area Mind – Milan Innovation District nel territorio del Comune. Verrà fornito il proprio sostegno al partenariato affinchè le attività pianificate siano in linea con le iniziative locali, nazionali ed europee, e saranno raccolte le migliori pratiche e misure sviluppate nel progetto in modo che possano essere replicate con altre iniziative di interesse pubblico. La durata complessiva è di 48 mesi, e il finanziamento previsto per il Comune è di 161mila euro (budget complessivo 18 milioni).

"Anche se in chiusura di mandato, vogliamo agganciare nuove e ulteriori risorse messe a disposizione dalla Commissione europea - dice l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. I quattro progetti esprimono gli indirizzi e gli obiettivi che l'Amministrazione comunale si è data disegnando il Pac. Rientrano nella strategia della sostenibilità e della cura dell'ambiente gli interventi di efficientamento energetico delle case popolari del Comune avviati in questi anni e, anche grazie ad Horizon 2020, potenziati per il prossimo futuro".