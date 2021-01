Scuola: Giani, 'Scelta Toscana di riaprire superiori è stata coraggiosa e giusta'

23 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 23 gen. - (Adnkronos) - "La nostra scelta coraggiosa di far rientrare a scuola anche gli studenti delle superiori, in presenza al 50%, è un elemento che oggi possiamo vantare come merito e ce l'ha riconosciuto anche la ministra Lucia Azzolina oltre ai media nazionali", è stata "una scelta giusta, importante, e continueremo per ora con prudenza sempre con il metodo del 50% in presenza". Lo ha affermato il presidente della Toscana Eugenio Giani nel corso di una diretta sui suoi canali social.

"Dopo due settimane dalla riapertura delle scuole - ha sottolineato Giani - possiamo dire che la nostra scelta è stata accompagnata da risultati che non hanno interferito con i dati sui contagi: vediamo che nella percentuale dei contagiati per fasce di età non c'è stata nessuna variazione rispetto a quando le scuole erano chiuse".