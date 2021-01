Governo: Sbrollini, 'basta gossip politico, resto con Renzi, mai pensato di lasciare Iv'

23 gennaio 2021 a

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Continuo a vedere il mio nome scritto sui giornali tra coloro che sarebbero in procinto di lasciare IV. Ormai siamo al gossip politico: non so a quale numero di smentite siamo arrivati io ed i miei colleghi". Lo dice la senatrice di Iv Daniela Sbrollini.

"In ogni caso: io non solo confermo che resto con Matteo Renzi ma dichiaro che non mi è mai passato per la testa di cambiare casacca. Ognuno ha la sua storia, il mio partito è la mia”, conclude la Sbrollini.