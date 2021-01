Governo: Orlando, 'sostituzione Conte strada impercorribile'

23 gennaio 2021 a

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "L'idea di sostituire Conte non è percorribile". Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento all'assemblea del Pd di Parma. "Ci sono degli ostacoli per strada questa impercorribile. Conte è un punto di equilibrio in una maggioranza tenuta con gli spilli, sostituire Conte non riesce a mettere insieme la maggioranza", ha spiegato il vice segretario del Pd.

"E sarebbe giusto? E' Conte il responsabile? Noi abbiamo un giudizio diverso, il governo non ha lavorato male. Di un processo a Conte pagheremmo prezzo molto alto", ha sottolineato Orlando.