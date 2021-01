Governo: Martelli-Nencini, scintille su Facebook a colpi di post (2)

23 gennaio 2021 a

A questo punto, Martelli ribatte: "Che nel 2009 il PSI fosse allo 0,9 e non al 2 percento è una precisazione interessante ma non muta la realtà che, con lui prima segretario e poi presidente da quasi dodici anni, la crisi del partito si sia ulteriormente aggravata. Che c'entrino qualcosa le continue giravolte di alleanze utili solo a garantire la permanenza del suo seggio parlamentare?".

E Nencini risponde a tono: "Penso che ci sia il dolo. Politico naturalmente. Quando vuoi parliamo di politica, anche di Renzi, di cui ricordo il tuo totale apprezzamento espressomi in diverse occasioni. Fissiamo un giorno, ci scambiamo un link e parliamo di faccia a chi vuole ascoltarci. Ma facciamolo in fretta perché queste polemiche, le tue continue offese fondate su dati irreali - è la terza correzione che faccio - non ti rendono onore. Al di là dei tifosi, è argomento di poco interesse. Se ti interessa la vita di questo partito, vieni a sporcarti le mani come fanno tuoi vecchi compagni, da Covatta a Di Donato, da Acquaviva a Marzo a Cicchitto".