Governo: Bettini, 'disegno di Renzi distruttivo dall'inizio, ha fallito ma ora che serietà ha?'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "La crisi è incomprensibile ma non dal disegno politico di Renzi. La vera strategia di Renzi è stata fin dall'inizio ridurre il Pd al 6% come i socialisti francesi e fare Macron. Queta roba non ha funzionato, questo è il dramma, che quello spazio che lui immaginava non c'è stato". Lo ha detto Goffredo Bettini nel suo intervento all'assemblea del Pd della provincia di Roma.

"Calenda, Renzi e la Bonino hanno potenzialmente un'area del 10% e rompono le scatole, questo è il punto. Renzi ha visto una sua crisi politica e ha rotto per questo, coerente con la sua impostazione di fondo, fallita, per riaprire i giochi, avere più protagonismo, rompere uno schema funzionale anche al futuro tra Pd, M5s e Leu", ha spiegato il dirigente dem.

"Renzi ha voluto determinare una frattura ed è entrato in una contraddizione ridicola. Gliel'ho detto personalmente, hai fatto un casino, hai rotto un percorso coerente e poi hai detto chiamateci. Ma che serietà, che coerenza ha una politica di questo genere?", ha aggiunto Bettini.