Governo: Bettini, 'abbiamo obbligo di governare, ma così non si arriva a fine legislatura'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Cosa siamo obbligati a fare come Pd? Abbiamo avuto la fiducia, risicata, però l'abbiamo avuta. La prima cosa è dare un segnale agli italiani, non abbiamo la scelta di governare, abbiamo l'obbligo che deriva dal fatto che in ogni caso, avendo la fiducia, non possiamo fare sciopero rispetto alle esigenze pressanti del momento: la pandemia, i piani vaccinali, il confronto sul Recovery fund, provvedimenti sul sostegno, sulle politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali". Lo ha detto Goffredo Bettini parlando all'assemblea del Pd della provincia di Roma.

"Allo stesso tempo, se possiamo affrontare l'emergenza non è pensabile con questi numeri arrivare a fine legislatura, fare il patto di fine legislatura, né gli assetti necessari che hanno bisogno di una maggioranza più larga", ha sottolineato il dirigente dem.