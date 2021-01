Coronavirus: Giani, 'Soddisfatto per Toscana gialla ma non abbassiamo la guardia'

23 gennaio 2021 a

Firenze, 23 gen. - (Adnkronos) - "La Toscana ancora in zona gialla è per me un elemento di soddisfazione, e di questo devo ringraziare tutti i toscani perché i dati che consentono la circolazione con le maglie più larghe sono dovuti al loro comportamento. In base ai 21 parametri che vengono presi in considerazione per stabilire il colore delle regioni, la Toscana è considerata a rischio basso. Il comportamento virtuoso deve proseguire per riuscire a rimanere in zona gialla anche nella prima settimana di febbraio, non abbassiamo la guardia". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani nel corso di una diretta sui suoi canali social.