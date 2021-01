Coronavirus: Fontana, 'disponibili con governo ma non se accusati ingiustamente' (2)

23 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Il ministro Speranza pretendeva che dicessimo che c'era stato un errore nostro. Io non riconoscerò mai un fatto che non è vero, non ammetterò mai che ci sia stato un errore nella comunicazione dei dati che sono stati sempre comunicati in maniera chiara, trasparente, lineare e quella modifica è stata determinata solo da una richiesta dell'Istituto superiore di sanità", aggiunge Fontana.

Dunque ammettere un errore non proprio "non potevamo accettarlo per la dignità della Regione, per le nostre famiglie e le imprese. E' veramente brutto e inaccettabile che si debbano rappresentare fatti non veri. La Regione ha sempre dato la propria disponibilità a lavorare con il governo, ma oltre un certo punto - quando veniamo accusati ingiustamente - non si può proprio andare", conclude Fontana.