Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Torniamo a fare politica. Lo dico innanzitutto al Pd. Non possiamo diventare la sesta stella del M5S. È il Paese che non ce lo perdonerebbe". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Tommaso Nannicini, rilanciando la sua intervista ad 'Avvenire' in cui tra l'altro spiega che è "inutile evocare il voto".