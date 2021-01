WorldCasa, ecco cosa si cerca e si compra in un negozio di arredamento online

22 gennaio 2021 a

a

a

(Milano, 22/01/2021) - Il 2020, l'anno del Covid, ha sconvolto le vite e le abitudini di consumo degli italiani. Fotografia a dir poco efficace di questo cambiamento sono i numeri dell'e-commerce, il cui giro d'affari, come ricorda l'Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, è aumentato del 27% rispetto al 2019. Analizzare questa tendenza significa, per forza di cose, guardare alle singole categorie.

I numeri dell'arredamento e dell'home living hanno fatto registrare un +32% rispetto al 2019, con un fatturato che si aggira attorno ai 2,4 miliardi di euro. Non deve affatto sorprendere questo incremento. Se si considerano i cambiamenti che hanno investito il modo di vivere gli spazi domestici e la necessità di ridisegnarli attorno a esigenze come la gestione dello smart working e della didattica a distanza, si guarda in maniera molto diversa ai numeri sopra specificati.

Entrando ulteriormente nel dettaglio, si possono inquadrare delle tendenze precise nell'ambito degli acquisti dedicati agli spazi domestici. Il già citato smart working ha indubbiamente aiutato le persone ad approcciarsi allo shopping online e ad affidarsi agli e-commerce per i loro acquisti. La necessità di creare in casa spazi dedicati al lavoro e di distinguerli bene da quelli incentrati sulla vita privata ha portato, per esempio, a un aumento notevole degli acquisti di scrivanie e sedie ergonomiche o mobili per la casa in genere.

Da quando l'emergenza sanitaria ha travolto gli schemi quotidiani, è al centro anche la ricerca di un maggior benessere quotidiano. Per perseguire quest'obiettivo, il comfort degli spazi domestici è fondamentale e sono tantissime le persone che lo ricercano attraverso l'acquisto di elementi d'arredo senza dimenticare che avere un ambiente ordinato permette una maggiore concentrazione, ed ecco la scelta di acquistare scarpiere che aiutano a mantenere la casa sempre in ordine e accessori che servono per disinfettare le scarpe prima di entrare in casa per mantenerle sempre pulite e igienizzate.

I nuovi modi di abitare

Negli ultimi anni, è cambiato radicalmente il modo di approcciarsi agli ambienti domestici sempre più piccoli, che hanno iniziato da tempo a muoversi verso una multifunzionalità che con lo scoppio dell'emergenza sanitaria si è amplificata. Oltre allo smart working, infatti, è emersa la necessità di gestire la didattica a distanza, spesso con bambini all'inizio del loro percorso di scolarizzazione.

Questo ha portato a una crescita dei numeri degli acquisti di scrivanie di dimensioni contenute, per permettere a tutti i componenti della famiglia di svolgere le attività in uno spazio completamente loro, senza avere la necessità di doverlo per forza condividere con altri. Inoltre, le videochiamate sono all'ordine del giorno e non manca mai nello sfondo una bella libreria presente nel salotto di casa o camera studio.

Lo scenario mondiale ha cambiato le abitudini abitative pensando anche agli spazi ridotti; i tavoli consolle allungabili ne sono un esempio, infatti sono perfetti per gli spazi più piccoli e all'occorrenza si allungano per ospitare più persone. I complementi d'arredamento per l'ingresso solitamente utilizzati per appoggiare le chiavi o piccoli oggetti quotidiani si trasformano in pochi istanti in tavoli da pranzo lunghi anche tre metri.

Le innovazioni che il 2020 ha messo davanti al popolo intero ha permesso di vedere diverse conferme per quanto riguarda il mondo dell'e-commerce. Impossibile è non citare l'impressionante crescita di Amazon, ma anche i numeri importanti di portali come WorldCasa.it.

Sono passati 16 anni da quando questo e-commerce è stato messo online e, ieri come oggi, continua a valorizzare l'arredamento Made in Italy come poche realtà. Nato nel dinamico tessuto imprenditoriale veneto, si pone come mission il fatto di interpretare i diversi punti di vista dell'abitare mettendo in primo piano elementi e complementi capaci di trascendere i cambiamenti del tempo.

Si tratta di quell'unione virtuosa fra tradizione e innovazione che rende grande il nome del Bel Paese nel mondo e che, in questo singolo caso, si ritrova in una proposta che si basa sulla ricerca di brand che operano mettendo in primo piano livelli di massima qualità, senza dimenticare l'eccellenza delle lavorazioni artigianali.

Tutto questo permette di portare nei propri spazi domestici il frutto di storie imprenditoriali come quella di WorldCasa che, anche in questi tempi difficili, fanno sì che ogni volta in cui si parla d'Italia le prime immagini che vengono in mente siano all'insegna della bellezza e della cura del dettaglio.

Per informazioni:

WorldCasa è un e-commerce italiano che vende completi d'arredo per la casa, l'ufficio e il giardino. Prodotti di alta qualità a prezzi molto convenienti, come le fioriere https://www.worldcasa.it/contents/it/d338_Fioriere_fioriere_fiori_fioriere_giardino.html e i tavoli: https://www.worldcasa.it/contents/it/d5409_Tavoli-da-pranzo.html.

Contatti:

e-mail: [email protected]