Usa: first lady Jill Biden ringrazia Guardia Nazionale

Washington, 22 gen.(Adnkronos) - Visita a sopresa della first lady Jill Biden alla Guardia nazionale che è dispiegata intorno al Campidoglio a Washington. "Volevo solo venire oggi per dire grazie a voi tutti per aver tenuto al sicuro me e la mia famiglia", ha detto Jill Biden che aveva anche cesto di dolcetti legato con un nastro rosso, bianco e blu, che ha distribuito alla Guardia nazionale in segno di gratitudine. Biden, secondo quanto riferisce Cnn, in questa occasione ha ricordato il figlio Beau che ha prestato il suo servizio nella Guardia nazionale e che è morto nel 2015 all'età di 46 anni a causa di un tumore. "La Guardia Nazionale occuperà sempre un posto speciale nel cuore di tutti i Biden", ha sottolineato la first lady.