Milano: nasconde in casa 2,7 chili di marijuana e armi, arrestato

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Cormano, in provincia di Milano, un uomo accusato di evasione, detenzione di armi clandestine e spaccio di sostanza stupefacente. In suo possesso hanno trovato anche 2,7 chili di marijuana. Gli agenti nel corso di un'indagine sullo spaccio di droga, hanno individuato un flusso di droga proveniente da Cormano. Si sono appostati vicino all'abitazione di un 47menne, cittadino italiano, con precedenti per associazione a delinquere, rapina, furto, detenzione di armi e ricettazione, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.

Mentre stava uscendo di casa gli agenti lo hanno bloccato per evasione dai domiciliari. L'uomo, una volta perquisito, è stato trovato con due dosi di cocaina pronte per la consegna. Con l'aiuto dei cani antidroga è stata controllata anche l'abitazione del 47enne. All'interno di un solaio, nascosta sotto alcuni materassi, gli agenti hanno trovato una valigia contenete 2,7 chili di marijuana, 84 grammi di cocaina, una pistola calibro 22 con matricola abrasa, una pistola colt da softair priva di tappo rosso e sei proiettili calibro 22.