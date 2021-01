Governo: Mirabelli, 'nel Pd tutti per rilanciarne azione, altrimenti si rischia voto'

22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Prima del voto di fiducia in Senato di martedì scorso i senatori del Pd si sono riuniti con il segretario Nicola Zingaretti condividendo la scelta che il Pd ha compiuto poi votando la fiducia al presidente Conte". Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.

"L'obiettivo del Pd, dopo la crisi provocata irresponsabilmente dalle scelte di Matteo Renzi e di IV, è quello di rilanciare l'azione del governo lavorando in Parlamento per un patto di legislatura e per rafforzare la maggioranza rivolgendosi a quei parlamentari che condividono i valori dell'europeismo. Faremo ogni sforzo per ottenere questo risultato, unico a nostro parere, che possa garantire un governo che aiuti l'Italia a uscire dalla pandemia e a riprendersi economicamente grazie alle risorse del Recovery".

"Questa è la linea che il Pd, tutto insieme, ha deciso nelle assemblee dei gruppi e in Direzione. È del tutto evidente che se questo progetto fallisse non potremo mai condividere un governo con le forze di destra e sovraniste. Il Pd non si presterà mai ad altre esperienze di governo confuse e pericolose. Per questo è chiaro che se il tentativo che stiamo facendo dovesse fallire il rischio pericoloso che l'Italia corre è quello del voto”.