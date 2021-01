22 gennaio 2021 a

Roma 22 gen (Adnkronos) - "E' evidente che Conte è un punto di equilibrio tra il Pd e i tanti riformismi che ci sono e i movimenti che hanno una sensibilità ambientalista. Tutto questo non si costruisce in 6-8 mesi, ha bisogno di un orizzonte. Se Renzi ha questa visione possiamo lavorare insieme, se l'obiettivo è scomporre non può interessarci". Lo ha detto il ministro delle Regioni Francesco Boccia a Titolo V, su Raidue.