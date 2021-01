Governo: Boccia, 'elezioni inevitabili se non c'è più una maggioranza'

22 gennaio 2021 a

Roma, 22 gen (Adnkronos) - Quella delle elezioni anticipate "è una opzione inevitabile quando in una democrazia parlamentare non c'è più una maggioranza". Lo ha detto Francesco Boccia a Titolo V.

Nell'alleanza "possono entrare progressisti entro il perimetro europeo, alternativi a Meloni e Salvini", per "un cammino di lungo termine: noi non abbiamo mai fatto un governo per abbassare l'Iva", ha sottolineato il ministro delle Regioni.