Governo: Berlusconi, 'Renzi vada fino in fondo, presto nuovo esecutivo o elezioni'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Renzi si è ritirato dal governo che lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andare fino in fondo. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, il governo Conte non esisterebbe più. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa e vada risolta molto in fretta o con un governo di segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il Presidente della Repubblica riterrà più opportuno". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'La Verità'. "Renzi, che dice spesso cose giuste, ha ancora l'occasione, fin da prossimi passaggi parlamentari, di trarne le conseguenze", insiste il leader di Fi.