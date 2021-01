Coronavirus: Pd, 'zona rossa Lombardia per errore? Fontana e Moratti chiariscano'

22 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Fontana e Moratti spieghino subito e in modo convincente se da una settimana siamo in zona rossa perché la Regione Lombardia ha sbagliato a calcolare l'RT. Inutile dire che sarebbe un errore molto grave, che ha avuto ricadute pesanti sulla vita dei lombardi, sugli studenti che non sono andati a scuola, sui ristoratori e sui negozianti che hanno dovuto tenere chiuse le loro attività". Lo dichiara per il gruppo regionale del Pd il capodelegazione in commissione sanità Samuele Astuti alla notizia pubblicata dal Corriere.it secondo cui la Lombardia potrebbe tornare in zona arancione se oggi la Regione comunicasse di avere erroneamente calcolato il valore dell'indice RT, determinando così la collocazione in zona rossa.

"Se, dopo giorni di polemiche e di ricorsi, la responsabilità della serrata fosse della Regione, Fontana dovrebbe perlomeno chiedere scusa pubblicamente e con lui tutti gli esponenti del centrodestra regionale che hanno accusato il Governo di aver voluto affossare la Lombardia e la sua economia", conclude Astuti.