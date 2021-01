Coronavirus: Grimoldi (Lega), 'governo riconosca errore su Lombardia'

23 gennaio 2021 a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Il Governo riconosca di aver sbagliato nei confronti della Regione Lombardia e corregga subito l'ordinanza che imponeva la zona rossa trasformandola in una zona arancione". Lo dice Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

"A questo punto è sotto gli occhi di tutti il fatto che non ci sono numeri che giustifichino una simile limitazione per la Lombardia, per i suoi cittadini e per le sue attività produttive: se la zona rossa non viene cambiata subito in arancione allora sarà solo una decisione politica contro la Lombardia", aggiunge.