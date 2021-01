Coronavirus: Fontana, 'sempre fornito dati corretti, basta calunnie da Roma'

22 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all'esame della Cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette". Lo sostiene il presidente della Regione, Attilio Fontana, in un tweet. "A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze", sottolinea, in riferimento alla notizia del Corriere secondo cui la Lombardia avrebbe sbagliato il calcolo dell'Rt, facendola finire in zona rossa.