Coronavirus: Confcommercio Milano, 'zona rossa o zona arancione? Troppa incertezza'

22 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Lombardia in zona arancione? O si resta in zona rossa? Assistiamo preoccupati al dibattito in pieno sviluppo in queste ore. Una cosa è certa: le attività commerciali che sono chiuse per la zona rossa – siamo oltretutto nel pieno periodo dei saldi - non possono scoprire sabato sera se potranno riaprire domenica". Lo afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. "E in più, a Milano, c'è un'aggravante: siamo firmatari insieme al Comune, alla prefettura e alle altre parti sociali, del patto per la riapertura della scuola che prevede orari diversi di apertura anche degli esercizi commerciali. Per le imprese l'incertezza e la non programmazione creano un pesante danno aggiuntivo alla crisi Covid", aggiunge.