Coronavirus: Cairo, 'sto bene ma malattia è imprevedibile'

22 gennaio 2021

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Sto bene, mi sono ripreso e sto come prima. Anche meglio. Ho avuto il Covid in forma non lievissima, perché ho avuto una polmonite bilaterale, pur molto piccola". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, La7 e Torino Calcio, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Non ho avuto particolamente paura, ma mi rendevo conto che era una malattia che in qualche modo non controlli, imprevedibile, che magari sembra passata e poi riparte la febbre. Ma non ero preoccupato, ero anche in ospedale e sorvegliato", ha aggiunto.