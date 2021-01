Calcio: Cairo, 'no a Superlega, preservare campionati nazionali'

22 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Credo che sia molto importante preservare i campionati nazionali e non fare un campionato europeo che secondo me non avrebbe neanche così tanto seguito da parte del pubblico. Partite importanti, con grandissime squadre da tutti i Paesi, che diventano una routine sono anche meno seguite". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, La7 e Torino Calcio, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1, sull'ipotesi di una Superlega di calcio. "E' un'idea che ogni tanto ritorna e credo che la Fifa abbia fatto bene a essere molto decisa e dura".