Bergamo: aeroporto Orio al Serio, arrestato corriere con 500 grammi cocaina

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno arrestato un uomo all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 36enne cittadino dominicano, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del mattino, è stato controllato dai militari. Addosso, nascosto dietro la schiena sotto i vestiti, gli hanno trovato un involucro contenente 34 ovuli di cocaina di elevata purezza, per un totale di circa 500 grammi. L'uomo, senza precedenti, è stato arrestato per traffico internazionale di droga e portato nel carcere di Bergamo.